Парочка фальшивомонетчиков задержана в Минске и Борисове

О первых трех подделках в милицию сообщил сотрудник банка после того, как пересчитывал поступившие наличные. Правоохранители вычислили предполагаемых сбытчиков - это 31-летний мужчина и его подруга (на 10 лет старше). При обыске из квартир изъяты 11 сомнительных купюр номиналом по 500 рублей.