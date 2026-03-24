Парочка фальшивомонетчиков задержана в Минске и Борисове
Автор:Редакция news.by
О первых трех подделках в милицию сообщил сотрудник банка после того, как пересчитывал поступившие наличные. Правоохранители вычислили предполагаемых сбытчиков - это 31-летний мужчина и его подруга (на 10 лет старше). При обыске из квартир изъяты 11 сомнительных купюр номиналом по 500 рублей.
Марина Кудравец, главный инспектор управления координации служебной деятельности УГКСЭ по Минску:
"Согласно заключению эксперта, все купюры изготовлены не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Изображения, включая изображения серийных номеров, защитной нити и волокон, выполнены способом струйной печати".