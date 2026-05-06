Пассажирский поезд загорелся в Латвии
Автор:Редакция news.by
В Латвии загорелся пассажирский поезд. Состав следовал из Риги в Даугавпилс. 60 человек экстренно эвакуировали. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте работали пожарные, а для доставки людей в пункт назначения организовали дополнительные автобусные рейсы.
На данный момент устанавливаются точные причины технической неисправности, что привела к пожару в моторном вагоне. Накануне в Прибалтике уже произошло несколько ж/д аварий.