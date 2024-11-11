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Пассажирский самолет разбился вблизи Актау в Казахстане
Пассажирский самолет потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау, на месте ЧП возник пожар, сообщает ТАСС.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау, на месте происшествия возник пожар.
Борт следовал из Баку в Грозный.
По информации аэропорта Чечни, из-за тумана рейс перенаправили в Махачкалу.
По данным Минтранса Казахстана, самолет принадлежит Azerbaijan Airlines.
По предварительным данным, при крушении пассажирского самолета в Казахстане выжили 6 человек, сообщили в Минздраве республики.
Для тушения пожара на месте происшествия задействовали 52 пожарных и 11 единиц техники.
Создан оперативный штаб.
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