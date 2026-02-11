Пассажирский самолет рухнул у берегов Индийского океана в Сомали

В Сомали пассажирский самолет экстренно приземлился в воду. Известно, что сразу после вылета из аэропорта командир экипажа обнаружил техническую неисправность, из-за чего судно пришлось разворачивать и лететь обратно.

Во время посадки самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил ограждение и оказался в Индийском океане. У лайнера полностью разрушилось правое крыло.