Пассажирский самолет рухнул у берегов Индийского океана в Сомали
Автор:Редакция news.by
В Сомали пассажирский самолет экстренно приземлился в воду. Известно, что сразу после вылета из аэропорта командир экипажа обнаружил техническую неисправность, из-за чего судно пришлось разворачивать и лететь обратно.
Во время посадки самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил ограждение и оказался в Индийском океане. У лайнера полностью разрушилось правое крыло.
На борту воздушного судна находились 55 человек. В результате ЧП никто не пострадал.