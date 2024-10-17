Пенсионерка в свои 74 захотела стать акционером нефтяной компании - чем это обернулось?

По указаниям псевдопредставителя биржи минчанка совершила несколько сделок и якобы купила пакет акций. За "ценные" бумаги она на разные счета перевела в общей сумме более 70 тысяч рублей. А вот ответной прибыли она так и не дождалась. И только тогда поняла, что вместо инвестиций, попалась на уловку мошенников.