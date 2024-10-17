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Пенсионерка в свои 74 захотела стать акционером нефтяной компании - чем это обернулось?
Жительница Минска нашла предложение выгодных инвестиций. Трейдерская реклама обещала стабильный заработок в нефтяной промышленности. И женщина, перейдя по ссылке, оставила заявку.
По указаниям псевдопредставителя биржи минчанка совершила несколько сделок и якобы купила пакет акций. За "ценные" бумаги она на разные счета перевела в общей сумме более 70 тысяч рублей. А вот ответной прибыли она так и не дождалась. И только тогда поняла, что вместо инвестиций, попалась на уловку мошенников.
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