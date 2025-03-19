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Полиция Турции задержала мэра Стамбула в рамках антикоррупционного разбирательства
Полиция Турции задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал NTV.
Указывается, что Генпрокуратура Стамбула выдвинула против Имамоглу и еще более 100 лиц обвинения в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. В связи с этим правоохранительным органам был выдан ордер на задержание Экрема Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна.
По данным CNN Turk, Имамоглу был доставлен в здание суда в сопровождении полиции. В доме мэра на севере Стамбула проходят обыски.
Власти Стамбула ввели запрет на митинги и демонстрации по 23 марта на фоне задержания чиновника. "Для поддержания общественного порядка по всей провинции и предотвращения возможных провокационных действий все виды собраний и демонстраций запрещены в период с 19 по 23 марта", - приводит заявление властей телеканал TGRT Haber.