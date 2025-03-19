Полиция Турции задержала мэра Стамбула в рамках антикоррупционного разбирательства

Полиция Турции задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал NTV.

Указывается, что Генпрокуратура Стамбула выдвинула против Имамоглу и еще более 100 лиц обвинения в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. В связи с этим правоохранительным органам был выдан ордер на задержание Экрема Имамоглу и его советника по связям с прессой Мурата Онгуна.

По данным CNN Turk, Имамоглу был доставлен в здание суда в сопровождении полиции. В доме мэра на севере Стамбула проходят обыски.