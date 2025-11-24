Порно, буллинг, унижение: в Бресте ликвидировали телеграм-канал с деструктивным контентом

Телеграм-канал с деструктивным контентом ликвидировала милиция Брестского региона и задержала администратора - парню всего 17 лет. Сообщество в закрытой группе насчитывало около 6 тысяч подписчиков, большинство из которых дети. Буллинг, оскорбления, нецензурная лексика, унижение, порно. Все это не осталось без внимания киберсыщиков.

Наталия Милюкова начальник ОИиОС УВД Брестской области: "Установлено, что ранее он уже имел опыт ведения подобных групп для небольшого числа участников, а впоследствии создал данное сообщество для более масштабной аудитории, привязав аккаунт к иностранному мобильному номеру телефона, рассчитывая скрыть свою деятельность от правоохранительных органов. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой действиям несовершеннолетнего будет дана правовая оценка".