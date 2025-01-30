Появилось еще одно видео столкновения самолета с вертолетом в небе над Вашингтоном

В Сети распространяется новое видео, на котором запечатлен момент столкновения вертолета Black Hawk и самолета Bombardier CRJ700 в небе над Вашингтоном.

Трагедия случилась в ночь на 30 января. Воздушные суда рухнули в реку Потомак. На борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета - трое.

На кадрах видно, что вертолет и самолет двигаются навстречу друг другу. Затем происходит столкновение, и воздушные суда падают в воду.

За сутки до трагедии…

Ранее появилась информация, что Black Hawk помешал посадке другого борта за сутки до авиакатастрофы. Согласно записи управления воздушным движением, лайнеру пришлось совершить повторный заход на посадку, поскольку вертолет появился рядом с траекторией его полета.

Военный вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном 30 января, помешал посадке другого борта за сутки до авиакатастрофы, пишет The Washington Post со ссылкой на аудиозапись управления воздушным движением. Тогда лайнеру пришлось совершить повторный заход на посадку. По данным газеты, вертолет появился рядом с траекторией полета воздушного судна.

"Всего за сутки до столкновения рейса 5342 авиакомпании American Eagle с армейским вертолетом Black Hawk возле национального аэропорта им. Рейгана другой самолет, пытавшийся приземлиться там, был вынужден совершить повторный заход на посадку", - говорится в публикации.

Вертолетом управляла женщина

После трагедии в Сеть просочилась информация о том, что один из членов экипажа вертолета мог принадлежать к ЛГБТ-сообществу. Предположительно, речь идет о пилоте-трансгендере Джо Эллис. Она якобы хаотично управляла воздушным судном, что и привело к трагедии.

Хотя, по информации телеканала АВС, команда Black Hawk обладала значительным опытом и провела в воздухе тысячи часов. "На борту находились трое военнослужащих: инструктор, пилот и бортмеханик. Инструктор имел более 1 тыс. часов налета, пилот - более 500 часов, бортмеханик также имел сотни часов летного опыта", - сообщает телеканал.

По данным АВС, вертолет выполнял рутинный ночной полет над рекой Потомак, маршрут которого был хорошо известен всем членам экипажа.

Переговоры диспетчеров перед крушением самолета

По данным CNN, операторы авиадиспетчерской службы пытались связаться с военным вертолетом перед его столкновением с пассажирский лайнером. На записи, опубликованной в Сети, диспетчер спрашивает экипаж вертолета, видит ли он пассажирский борт, после чего просит пропустить самолет и пролететь за ним.

Затем оператор вздыхает и предупреждает пилота другого воздушного судна о произошедшем крушении…

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"Не знаю, заметили ли вы ранее, что произошло, но произошло столкновение. Мы собираемся прекратить работу на неопределенный срок, если вы хотите вернуться к выходу на посадку", - сказала диспетчер.