СМИ: на борту разбившегося в США самолета были чемпионы мира по фигурному катанию

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На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета находились фигуристы и бывшие российские тренеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на спортивного агента Ари Закаряна.

"На борту были фигуристы, они летели с тренерами. Среди них были в том числе и экс-российские специалисты", - сказал Закарян.

Американский фигурист Джон Маравилла в свою очередь заявил РИА Новости, что в самолете находились как минимум 14 фигуристов, не считая тренеров, пишет БЕЛТА.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ, дипломаты РФ продолжают проверку сведений, находились ли на борту самолета россияне. В ДСКЦ МИД РФ также заявили, что, по информации американских властей, данных о выживших в авиакатастрофе нет.

По данным источника ТАСС, на борту самолета в том числе находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фигуристы получили свой титул в 1994 году. А в 1998-м завершили свою карьеру, переехали в США, где начали тренировать спортсменов.

Военный вертолет и пассажирский самолет столкнулись в небе неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне в ночь с 29 на 30 января. На борту самолета находились 64 человека, в вертолете - трое.

В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом - что известно По предварительным данным, на борту воздушных судов в общей сложности находились 67 человек 4 часа назад

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 человек погибли. Ведется поисково-спасательная операция. Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли заявил, что поисково-спасательная операция на месте авиакатастрофы может продлиться несколько дней.