Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

Пожилая минчанка перевела мошенникам более 21 тыс. рублей

Пожилая минчанка перевела мошенникам более 21 тыс. рублей

В Минске пенсионерка перевела мошенникам более 21 тыс. рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

77-летней жительнице Первомайского района на домашний телефон от имени работников Энергосбыта позвонили кибераферисты и под предлогом замены счетчиков узнали данные ее паспорта. После этого в мессенджере пенсионерке поступил звонок от лжеправоохранителя, который сообщил, что мошенники могут воспользоваться ранее полученными личными данными женщины, чтобы оформить на ее имя кредит.

Минчанка поверила звонившему и, следуя его указаниям, оформила заем и перечислила на "безопасный счет" более 21 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

мошенничествоУголовное дело