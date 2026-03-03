Правоохранители перекрыли канал незаконной миграции, задержаны две минчанки

Перекрыт канал незаконной миграции, сообщает МВД. Задержаны две женщины, которые оказывали содействие иностранцам, ранее депортированным из Беларуси.

Операцию отработали сотрудники ГУБОП и Департамент по гражданству и миграции. Известно, что компания год помогала нелегалам.

Алексей Борисенко, начальник 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Женщины 30 и 39 лет оказывали содействие иностранцам, которых ранее депортировали из Беларуси. Фигурантки расселяли клиентов в арендованных квартирах, за проживание брали по 50 долларов с каждого за сутки. Их услугами воспользовались не менее 40 человек. Женщины арестованы, нелегалы будут выдворены из страны".