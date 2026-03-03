3.75 BYN
Правоохранители перекрыли канал незаконной миграции, задержаны две минчанки
Перекрыт канал незаконной миграции, сообщает МВД. Задержаны две женщины, которые оказывали содействие иностранцам, ранее депортированным из Беларуси.
Операцию отработали сотрудники ГУБОП и Департамент по гражданству и миграции. Известно, что компания год помогала нелегалам.
Алексей Борисенко, начальник 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:
"Женщины 30 и 39 лет оказывали содействие иностранцам, которых ранее депортировали из Беларуси. Фигурантки расселяли клиентов в арендованных квартирах, за проживание брали по 50 долларов с каждого за сутки. Их услугами воспользовались не менее 40 человек. Женщины арестованы, нелегалы будут выдворены из страны".
Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. МВД напоминает: Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время нарушения миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей.