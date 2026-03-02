Правоохранители спасли 19-летнего минчанина от потери более 50 тыс. руб.

Минчанку насторожило поведение ее 19-летнего сына. Юноша собрал семейные накопления (это, по данным милиции, 50 тыс. руб. в эквиваленте), ни о чем не предупредив, унес их из дома и не выходит на связь.

Заподозрив неладное, женщина обратилась в милицию. Выяснилось, что мошенники втерлись в доверие под предлогом замены счетчиков. Выпытали код из SMS, а после позвонили в мессенджере и угрожали уголовным делом.

Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

"Запугав обыском и изъятием наличных, злоумышленники убедили его "задекларировать" семейные сбережения. Потерпевший взял из дома свыше 50 тыс. руб. в эквиваленте, сложил в рюкзак и спрятал в парке, отправив координаты закладки собеседнику. Оперативники успели разыскать молодого человека до того, как посредник забрал наличные из тайника. Деньги вернут законной владелице".