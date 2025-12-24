При пожаре в Орше пострадали 4 человека, среди них - ребенок

4 человека госпитализированы из-за пожара в Орше в одной из квартир многоэтажного дома, сообщили в Минздраве.

Ночью двоих перевели в больницы Витебска и Минска: одну пациентку в Республиканский ожоговый центр в Минске, вторую в Витебскую областную больницу.