Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

При пожаре в Орше пострадали 4 человека, среди них - ребенок

4 человека госпитализированы из-за пожара в Орше в одной из квартир многоэтажного дома, сообщили в Минздраве.

Ночью двоих перевели в больницы Витебска и Минска: одну пациентку в Республиканский ожоговый центр в Минске, вторую в Витебскую областную больницу.

ЧП произошло 23 декабря. В службу МЧС поступило сообщение о задымлении в квартире. Когда спасатели прибыли к месту вызова, горел балкон на втором этаже. Обнаружены три женщины в бессознательном состоянии, также пострадал ребенок. Его состояние стабильно. Причина пожара устанавливается.

Разделы:

ПроисшествияОбществоЧП

Теги:

ОршапожарыМинздрав