При пожаре в Орше пострадали 4 человека, среди них - ребенок
Автор:Редакция news.by
4 человека госпитализированы из-за пожара в Орше в одной из квартир многоэтажного дома, сообщили в Минздраве.
Ночью двоих перевели в больницы Витебска и Минска: одну пациентку в Республиканский ожоговый центр в Минске, вторую в Витебскую областную больницу.
ЧП произошло 23 декабря. В службу МЧС поступило сообщение о задымлении в квартире. Когда спасатели прибыли к месту вызова, горел балкон на втором этаже. Обнаружены три женщины в бессознательном состоянии, также пострадал ребенок. Его состояние стабильно. Причина пожара устанавливается.