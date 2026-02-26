3.75 BYN
При взрыве в кафе в Казахстане погибли 7 человек
Автор:Редакция news.by
В Акмолинской области Казахстана в одном из кафе прогремел взрыв. Погибли семеро, включая несовершеннолетнюю девушку. 19 человек серьезно пострадали.
На месте инцидента вспыхнул пожар, который удалось своевременно ликвидировать. В помещении находились 8 газовых баллонов, детонации которых удалось избежать только чудом.
По данным чрезвычайных служб, причиной происшествия стал взрыв газо-воздушной смеси.