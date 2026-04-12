Пробрался в дом и стал душить: попытка помириться с дамой сердца привела экс-бойфренда в суд

Попытка помириться с дамой сердца привела в суд. Находясь на лечении в лечебно-трудовом профилактории, мужчина узнал, что сожительница решила закончить с ним отношения.



Вернуть расположение возлюбленной никак не удавалось, но надежда не гасла. Тогда кавалер приобрел конфеты, коньяк и торт и отправился к женщине. Правда, последней дома не оказалось. Чтобы ожидание не было столь томительным, гость решил выпить. Когда дама вернулась, от подарков отказалась, да и беседовать с экс-бойфрендом не захотела. Мужчина разозлился, пробрался в дом через окно на веранде, схватил даму за куртку, стал душить.



Потасовку остановили прибывшие сотрудники милиции.