Пьяный водитель угнал машину в Столбцовском районе
Автор:Редакция news.by
Пьяный водитель угнал машину в Столбцовском районе. На Московской магистрали его догоняла милиция со стрельбой.
На линию 102 поступило сообщение об угоне "фольксвагена". С помощью камер видеонаблюдения удалось обнаружить, в каком направлении движется автомобиль. Для его остановки правоохранители применили табельное оружие. Помощь сотрудникам ГАИ в задержании угонщика оказал водитель BMW, который подставил под удар личное авто.
Возбуждено уголовное дело за угон и составлено 19 административных протоколов. По указанию министра внутренних дел водителю BMW компенсируют причиненный ущерб.