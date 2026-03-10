Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Пьяный водитель угнал машину в Столбцовском районе

Пьяный водитель угнал машину в Столбцовском районе. На Московской магистрали его догоняла милиция со стрельбой.

На линию 102 поступило сообщение об угоне "фольксвагена". С помощью камер видеонаблюдения удалось обнаружить, в каком направлении движется автомобиль. Для его остановки правоохранители применили табельное оружие. Помощь сотрудникам ГАИ в задержании угонщика оказал водитель BMW, который подставил под удар личное авто.

Возбуждено уголовное дело за угон и составлено 19 административных протоколов. По указанию министра внутренних дел водителю BMW компенсируют причиненный ущерб.

