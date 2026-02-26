Пыль, превышение скорости - СК озвучил новые детали ДТП в Витебском районе, где пострадал ребенок

Пыль на дороге и превышение скорости - Следственный комитет озвучил новые детали ДТП в Витебском районе, где пострадал двухлетний ребенок.

Авария произошла 30 сентября 2025 года на трассе М-8. 35-летний водитель автомобиля ГАЗ двигался со стороны границы с Россией. После обгона он ехал позади Opel. В этот момент на проезжую часть ветром вынесло облако пыли - ее подняла сельхозтехника. Водитель иномарки снизил скорость, а водитель ГАЗа - нет. Произошло столкновение.

В результате аварии тяжелые травмы получил двухлетний пассажир Opel. Ребенок находился в детском кресле. Автотехническая экспертиза показала: скорость ГАЗа составляла около 103 км/ч при разрешенных 90.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области: