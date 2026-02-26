3.75 BYN
Пыль, превышение скорости - СК озвучил новые детали ДТП в Витебском районе, где пострадал ребенок
Пыль на дороге и превышение скорости - Следственный комитет озвучил новые детали ДТП в Витебском районе, где пострадал двухлетний ребенок.
Авария произошла 30 сентября 2025 года на трассе М-8. 35-летний водитель автомобиля ГАЗ двигался со стороны границы с Россией. После обгона он ехал позади Opel. В этот момент на проезжую часть ветром вынесло облако пыли - ее подняла сельхозтехника. Водитель иномарки снизил скорость, а водитель ГАЗа - нет. Произошло столкновение.
В результате аварии тяжелые травмы получил двухлетний пассажир Opel. Ребенок находился в детском кресле. Автотехническая экспертиза показала: скорость ГАЗа составляла около 103 км/ч при разрешенных 90.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:
"Проведенный следственный эксперимент подтвердил, что дорожно-транспортное происшествие произошло в облаке пыли доломитовой муки. Также установлено, что при движении обвиняемого с разрешенной на данном участке дороги скоростью он мог предотвратить столкновение, применив экстренное торможение. По результатам расследования 35-летнему водителю предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения" Уголовного кодекса Республики Беларусь".