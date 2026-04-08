Работники нескольких крупных предприятий Минской области похитили рапса более чем на 1,5 млн рублей

Так установлено, что группа из восьми должностных лиц нескольких крупных предприятий с августа по ноябрь 2025 года организовала прием на хранение более тысячи тонн семян рапса. Только вместо того, чтобы сохранить сырье, его просто продавали другому субъекту хозяйствования. Полученные деньги обналичивали, в том числе через иностранные фирмы, и разделили между собой. Причиненный ущерб превысил полтора миллиона рублей.