Работники нескольких крупных предприятий Минской области похитили рапса более чем на 1,5 млн рублей
Оперативники Минской области выявили масштабную схему хищения в сфере АПК.
Так установлено, что группа из восьми должностных лиц нескольких крупных предприятий с августа по ноябрь 2025 года организовала прием на хранение более тысячи тонн семян рапса. Только вместо того, чтобы сохранить сырье, его просто продавали другому субъекту хозяйствования. Полученные деньги обналичивали, в том числе через иностранные фирмы, и разделили между собой. Причиненный ущерб превысил полтора миллиона рублей.
Сергей Витушко, замначальника УБЭП УВД Миноблисполкома:
"Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудниками органов внутренних дел продолжается проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса, направленных на соблюдение законодательства и профилактику хищений товарно-материальных ценностей".
Расследование уголовного дела продолжается.