Ребенок погиб при взрыве боеприпаса в Брестском районе

В Брестском районе при взрыве боеприпаса погиб ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Вечером 4 апреля в агрогородке Страдечь на дворовой территории произошел взрыв неустановленного боеприпаса. В зоне поражения оказались мужчина и его внуки 14 и 15 лет. От полученных травм один из подростков скончался. Пенсионеру и второму ребенку экстренно оказывается медицинская помощь.

Работу следственно-оперативной группы координирует начальник УСК по Брестской области Виктор Леган. В ходе осмотра следователи обнаружили корпус боеприпаса во дворе дома в груде металлолома. Изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК - незаконные действия в отношении взрывчатых веществ. Следствие устанавливает происхождение снаряда и все обстоятельства трагедии.