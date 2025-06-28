Ребенок, упавший в колодец ливневых очистных сооружений в Островце, скончался в больнице

В Островце Гродненской области ребенок 2019 года рождения упал в колодец ливневых очистных сооружений, мальчик скончался в учреждении здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сигнал о том, что по ул.Парковой Островца в колодец ливневых очистных сооружений упал ребенок, поступил 28 июня в 19:58. Работники МЧС достали его из воды. В 21:08 мальчик скончался в учреждении здравоохранения.