Рваные раны и переломы - медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Минске

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Пострадавшие в ДТП на Долгиновском тракте в Минске получили переломы, ушибы и рваные раны, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

В Минске грузовик столкнулся с маршруткой - пять человек госпитализировали Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются 3 часа назад

По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава, в результате ДТП пострадали шесть человек - их госпитализировали бригады скорой медицинской помощи. Сотрудники четырех бригад скорой медпомощи доставили пострадавших в приемные отделения Больницы скорой медицинской помощи Минска, Минской областной больницы, больницы № 3.

После диагностики все пациенты были госпитализированы, им проведены оперативные вмешательства. У пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени - ЧМТ, переломы, ушибы и рваные раны.

По предварительной информации, днем 12 февраля 21-летний водитель автомобиля Gaz, двигаясь по Долгиновскому тракту, вблизи здания № 174 на остановочном пункте наехал на стоящую маршрутку.