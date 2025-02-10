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Рваные раны и переломы - медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Минске
Пострадавшие в ДТП на Долгиновском тракте в Минске получили переломы, ушибы и рваные раны, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
В Минске грузовик столкнулся с маршруткой - пять человек госпитализировали
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются
По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава, в результате ДТП пострадали шесть человек - их госпитализировали бригады скорой медицинской помощи. Сотрудники четырех бригад скорой медпомощи доставили пострадавших в приемные отделения Больницы скорой медицинской помощи Минска, Минской областной больницы, больницы № 3.
После диагностики все пациенты были госпитализированы, им проведены оперативные вмешательства. У пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени - ЧМТ, переломы, ушибы и рваные раны.
По предварительной информации, днем 12 февраля 21-летний водитель автомобиля Gaz, двигаясь по Долгиновскому тракту, вблизи здания № 174 на остановочном пункте наехал на стоящую маршрутку.
На месте происшествия работали специалисты СМП, ГАИ и МЧС. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.