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В Минске грузовик столкнулся с маршруткой - пять человек госпитализировали
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В Минске грузовик врезался в маршрутку. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 14.40 48-летний водитель автомобиля Gaz вблизи здания № 174 на Долгиновском тракте на автобусной остановке врезался в стоящую маршрутку. В результате аварии пять человек доставлены в больницу для обследования.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.