В Минске грузовик столкнулся с маршруткой - пять человек госпитализировали

В Минске грузовик врезался в маршрутку. Об этом проинформировала БЕЛТА , ссылаясь на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 14.40 48-летний водитель автомобиля Gaz вблизи здания № 174 на Долгиновском тракте на автобусной остановке врезался в стоящую маршрутку. В результате аварии пять человек доставлены в больницу для обследования.