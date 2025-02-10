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В Минске грузовик столкнулся с маршруткой - пять человек госпитализировали

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В Минске грузовик врезался в маршрутку. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 14.40 48-летний водитель автомобиля Gaz вблизи здания № 174 на Долгиновском тракте на автобусной остановке врезался в стоящую маршрутку. В результате аварии пять человек доставлены в больницу для обследования.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

аварияМинск