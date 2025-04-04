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С 10 апреля Китай вводит тарифы в размере 34 % на всю продукцию из США
Китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США. Об этом заявила комиссия по тарифам Госсовета КНР, пишет ТАСС.
Данный шаг стал ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа. "Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания", - говорится в заявлении.
Тарифы вводятся в дополнение к действующим пошлинам, уточнило ведомство.
Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами по итогам 2024 года достиг $688,28 млрд. При этом поставки из США в Китай составили $163,62 млрд - почти в три раза меньше, чем экспорт из КНР в Соединенные Штаты. Китай импортирует из США сельхозпродукцию, микросхемы, машиностроительное оборудование, углеводороды и металлы. США закупают у КНР смартфоны, компьютеры, литийионные батареи, продукцию из пластика, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.