С начала посевной кампании выявлено около 30 преступлений
Около 30 преступлений выявили сотрудники милиции с начала подготовки и проведения весенне-полевых работ в 2026 году. По большей части это хищения горюче-смазочных материалов и взятки. Как уточняет МВД, в эти дни задача всего правоохранительного блока - обеспечение сохранности и рабочего состояния техники.
Юрий Пицко, замначальника ГУБЭП МВД Беларуси:
"На Минщине вскрыты факты коррупции в сельскохозяйственной организации Логойского района. Главный инженер получал деньги за положительный выбор коммерческих структур в качестве подрядных организаций по ремонту техники и поставщика запасных частей. В Брестской области по материалам Пинского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении тракториста хозяйства, похитившего порядка 1,5 т дизельного топлива. За мелкие хищения привлечено к административной ответственности 39 лиц. Выявлено 32 случая незаконного обращения нефтяного жидкого топлива. Установлено 6 фактов управления транспортом водителями агропредприятий в состоянии опьянения".
В первую очередь милиция работает на профилактику. Для этого в каждом районе страны сформированы мобильные группы. Ежедневно круглосуточно они проверяют сохранность имущества. Каждый негативный случай рассматривается индивидуально в рамках правого поля.