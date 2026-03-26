С начала посевной кампании выявлено около 30 преступлений

Около 30 преступлений выявили сотрудники милиции с начала подготовки и проведения весенне-полевых работ в 2026 году. По большей части это хищения горюче-смазочных материалов и взятки. Как уточняет МВД, в эти дни задача всего правоохранительного блока - обеспечение сохранности и рабочего состояния техники.

Юрий Пицко, замначальника ГУБЭП МВД Беларуси:

"На Минщине вскрыты факты коррупции в сельскохозяйственной организации Логойского района. Главный инженер получал деньги за положительный выбор коммерческих структур в качестве подрядных организаций по ремонту техники и поставщика запасных частей. В Брестской области по материалам Пинского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении тракториста хозяйства, похитившего порядка 1,5 т дизельного топлива. За мелкие хищения привлечено к административной ответственности 39 лиц. Выявлено 32 случая незаконного обращения нефтяного жидкого топлива. Установлено 6 фактов управления транспортом водителями агропредприятий в состоянии опьянения".