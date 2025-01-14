Семиклассница ударила ногой малыша - шокирующее видео разлетелось по соцсетям

В СК России отреагировали на жесткие кадры с избиением ребенка в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту насилия над несовершеннолетним. Дело также на контроле прокуратуры Москвы. Шокирующее видео разлетелось по соцсетям, в том числе и в Беларуси. В Москве семиклассница ударила ногой малыша, когда записывала ТiкТок с подружкой.

Подростки из Бабушкинского района развлекались, пока родителей не было дома. Решили снять видео, одна из девушек поставила малыша на кровать, а другая со всей силы ударила кроху ногой по спине. Избитый мальчик плакал, пока девица танцевала на камеру. Как сообщают российские паблики, девицу зовут Рита, она учится в 7-м классе. После того, как видео разлетелось по соцсетям, чуть позже подруги удалили аккаунт в ТiкТоке. Но кадрами заинтересовалось и следствие Москвы.