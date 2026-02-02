3.75 BYN
Школьник из Полоцка во время катания на тюбинге получил серьезные травмы
ЧП произошло в Полоцке. Травмы во время катания на тюбинге получил ребенок.
По предварительным данным, первый спуск 12-летнего мальчика прошел нормально. А во второй раз тюбинг закрутило, и он столкнулся с деревом. Отец, находившийся рядом, попытался изменить траекторию движения, но предотвратить удар не удалось. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, ему оказывается необходимая помощь.
Следственный комитет призывает к соблюдению правил безопасности при катании на тюбинге. Кататься можно только на специально подготовленных трассах, где нет деревьев, столбов и водоемов. Важно использовать экипировку - шлем и налокотники. Родителям нужно контролировать зимний досуг детей, ведь их безопасность - ответственность взрослых.
Олеся Мостова, замначальника главного управления спорта Мингорисполкома:
"В городе Минске на сегодняшний день оборудованы 34 безопасные горки с перилами. Рекомендация для обустройства таких горок - угол не должен превышать 20 градусов, не должно быть никаких выбоин, корней, камней, деревьев. Склон также должен быть оборудован правильно. При катании с горки необходимо правильно подобрать инвентарь, чтобы вес, рост и возраст ребенка соответствовали его размерам".