Школьник устроил стрельбу в Бразилии: есть погибшие
Автор:Редакция news.by
Трагедия произошла в бразильском городе Рио-Бранко: 13-летний подросток открыл огонь в здании школы. В результате инцидента погибли 2 женщины - сотрудницы учебного заведения, еще 5 человек получили ранения различной степени тяжести.
Нападавший, который являлся учеником этой школы, сдался полиции сразу после совершения преступления. Также задержан отчим подростка, которому принадлежало оружие.
В штате объявлен трехдневный траур, занятия во всех школах региона временно приостановлены.