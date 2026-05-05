Школьник устроил стрельбу в Бразилии: есть погибшие

Трагедия произошла в бразильском городе Рио-Бранко: 13-летний подросток открыл огонь в здании школы. В результате инцидента погибли 2 женщины - сотрудницы учебного заведения, еще 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

Нападавший, который являлся учеником этой школы, сдался полиции сразу после совершения преступления. Также задержан отчим подростка, которому принадлежало оружие.