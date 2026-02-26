Школьница так не хотела идти на контрольную, что решила отравиться

Настолько не хотела идти на контрольную, что решила отравиться. В Сморгонскую больницу с диагнозом медикаментозное отравление была госпитализирована 14-летняя девочка.

Как выяснили сотрудники милиции, чтобы не идти в школу, подросток решила выпить более 20 таблеток парацетамола. Почувствовав тошноту и головокружение, она рассказала о своем самочувствии матери, которая вызвала скорую помощь.