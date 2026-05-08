Сильный ветер с порывами до 20 м/с повредил 4 населенных пункта в Беларуси
Автор:Редакция news.by
4 населенных пункта пострадали в Беларуси в результате сильного ветра с порывами до 20 м/с. Зафиксировано более 30-ти случаев падения деревьев в Могилевской и Витебской областях.
В нескольких строениях повреждены крыши. Сотрудники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Спасатели продолжают мониторинг оперативной обстановки.