Сильный ветер с порывами до 20 м/с повредил 4 населенных пункта в Беларуси

4 населенных пункта пострадали в Беларуси в результате сильного ветра с порывами до 20 м/с. Зафиксировано более 30-ти случаев падения деревьев в Могилевской и Витебской областях.

В нескольких строениях повреждены крыши. Сотрудники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Спасатели продолжают мониторинг оперативной обстановки.

