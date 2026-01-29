СК озвучил причину взрыва в гомельской многоэтажке, в результате которого погибла женщина

Следственный комитет озвучил причину взрыва в гомельской многоэтажке на улице Косарева, в результате которого частично обрушились верхние этажи подъезда, погибла женщина. Ее нашли спустя несколько дней при разборе завалов.

По факту ЧП следствие возбудило уголовное дело. Учитывая сложность дела, а также большой общественный резонанс для расследования была создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей.

"Эпицентром взрыва явилась кухня квартиры № 107. Взрыву предшествовал процесс пожара, возникший в кухонном шкафчике, расположенном рядом с газовой плитой, вследствие занесенного источника зажигания. Учитывая небольшой уровень кислорода внутри этого пространства, пожар происходил в виде тления, перешел на ветошь, бумагу, которая хранилась внутри шкафчика, а впоследствии на его стенки. В результате процесса горения был деформирован и поврежден гибкий резиновый шланг, соединявший газовую плиту с магистральным трубопроводом. Поскольку вентиль находился в положении открыто, вышел наружу и начал концентрироваться в пространстве кухни. Впоследствии произошло его возгорание и взрыв".