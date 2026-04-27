СК установил причины ДТП с маршруткой, в котором погибли 6 человек

По данным СК, вечером 10 октября 2025 года на 72-м километре автодороги Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины 46-летний водитель маршрутки Mercedes выполнял рейс из Минска в Мозырь, когда допустил столкновение с полуприцепом трактора. После этого он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen.

Как удалось установить, водитель автобуса двигался с превышением скорости на 11 км/ч, не принял меры к снижению скорости и допустил столкновение. Также следователи выяснили, что потерпевшие неоднократно просили водителя маршрутки снизить скорость, однако он игнорировал их обращения, а одна из пассажирок, испугавшись манеры вождения обвиняемого, даже отказалась от поездки и покинула транспортное средство незадолго до аварии.