Скрывали истинное лицо. В Минске задержаны 15 лидеров и участников секты

В Минске задержали руководителей и активных участников секты, которая пустила корни во всех областях Беларуси. По данным правоохранителей, еще в 90-х годах за рубежом появилось учение "Синтез Фа". Со временем нашлись его сторонники и в Беларуси. К концу 2024 года в стране действовало пять ячеек. Адепты оккультного учения проводили платные семинары и практики, разрабатывали курсы для "просветления" учеников.

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"А эмоционально слабым людям обещали помощь, при этом обязывая их на постоянной основе передавать "благодетелям" значительные суммы денег. Помимо манипуляции взрослыми, лидеры секты проводили так называемые занятия для несовершеннолетних. При осмотре мест проживания и помещений головного офиса организации в Минске изъято свыше 100 тыс. рублей, полученных от жертв, а также культовая и экстремистская литература", - рассказал представитель ГУБОПиК МВД Беларуси Владимир Горегляд.

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Сергей Старовойтов, начальник отдела следственного управления УСК по г. Минску:

"Согласно религиоведческой экспертизе, проведенной экспертным советом при уполномоченном по делам религии и национальностей при Совете Министров, в деятельности "ИВДИВО" имеются признаки религиозной организации. В связи с этим для осуществления своей деятельности официально руководители должны были пройти обязательную процедуру регистрации в соответствующем государственном органе. Известно, что адепты, скрывая истинное направление своего движения, пытались зарегистрировать общественное объединение "Метагалактика", якобы осуществляющее философско-просветительскую деятельность. Однако после изучения поданных документов им было отказано. Несмотря на это, они продолжили свои незаконные практики, собирая "благотворительные" взносы".