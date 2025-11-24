Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Скрывали падеж скота ради наживы: на Витебщине выявлены факты превышения служебных полномочий

На Шарковщине борцы с экономическими преступлениями выявили в двух хозяйствах тотальный падеж скота. Руководители пытались замолчать ситуацию, чтобы не лишиться премии и зарплаты. Директора создавали на бумаге видимость хорошего ведения хозяйства. В отчеты вносили заведомо ложные сведения. На деле оказалось, что за небольшой промежуток времени пало свыше 300 коров.

Александр Макарюк, начальник УБЭП УВД Витебского облисполкома

Александр Макарюк, начальник УБЭП УВД Витебского облисполкома: "Сотрудниками по борьбе с экономическим преступлением Витебщины выявлены факты превышения служебных полномочий в двух сельскохозяйственных организациях Шарковчинского района. Недостача составила 308 голов КРС. Сумма ущерба - более 310 тысяч рублей. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы".

Возбуждены уголовные дела за превышение служебных полномочий в отношении девятерых человек.

