Скрывали падеж скота ради наживы: на Витебщине выявлены факты превышения служебных полномочий

На Шарковщине борцы с экономическими преступлениями выявили в двух хозяйствах тотальный падеж скота. Руководители пытались замолчать ситуацию, чтобы не лишиться премии и зарплаты. Директора создавали на бумаге видимость хорошего ведения хозяйства. В отчеты вносили заведомо ложные сведения. На деле оказалось, что за небольшой промежуток времени пало свыше 300 коров.