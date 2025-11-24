3.69 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Скрывали падеж скота ради наживы: на Витебщине выявлены факты превышения служебных полномочий
На Шарковщине борцы с экономическими преступлениями выявили в двух хозяйствах тотальный падеж скота. Руководители пытались замолчать ситуацию, чтобы не лишиться премии и зарплаты. Директора создавали на бумаге видимость хорошего ведения хозяйства. В отчеты вносили заведомо ложные сведения. На деле оказалось, что за небольшой промежуток времени пало свыше 300 коров.
Александр Макарюк, начальник УБЭП УВД Витебского облисполкома: "Сотрудниками по борьбе с экономическим преступлением Витебщины выявлены факты превышения служебных полномочий в двух сельскохозяйственных организациях Шарковчинского района. Недостача составила 308 голов КРС. Сумма ущерба - более 310 тысяч рублей. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы".
Возбуждены уголовные дела за превышение служебных полномочий в отношении девятерых человек.