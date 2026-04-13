Сотрудники МЧС спасли 11 человек на ночном пожаре в Минске

Сотрудники МЧС спасли 11 человек. Сегодня ночью по улице Осипенко горела квартира на первом этаже, но эвакуировать пришлось и жильцов, которые живут выше. Бойцы МЧС вывели их с помощью лестницы и масок, в том числе 9-летнего ребенка.



Один пострадавший находится в больнице. После тушения пожара спасатели провели в жилом доме работы по вентиляции помещений. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.