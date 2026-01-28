Сотрудница обменного пункта в Бобруйске похитила более 500 тыс. рублей на игры в онлайн-казино

Сотрудница обменного пункта в Бобруйске похитила более 0,5 млн рублей ради игры в онлайн-казино. Женщина подозревается в присвоении крупной суммы. 52-летняя жительница Бобруйска, используя служебный доступ, регулярно похищала наличные.

Она вскрывала запечатанные пакеты с деньгами и забирала частями любую валюту. Чтобы у коллег не возникало подозрений при внешнем осмотре, она мастерски подкладывала в пачки муляжи купюр, изготовленные из бумаги.

Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области:

"Похищенная сумма превысила 532 тыс. рублей. Осознавая грядущую проблему, подозреваемая сама, опасаясь проверки, сообщила напарнице о возможной недостаче, что и послужило поводом для тщательной проверки. Сама женщина рассказала, что потратила деньги в интернет-казино. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение имущества в особо крупном размере". Она заключена под стражу".