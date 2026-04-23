Спасатели ликвидируют последствия сильного ветра в Витебской и Могилевской областях

Спасатели ликвидируют последствия сильного ветра в Беларуси. 23 апреля на территории страны объявлен оранжевый уровень опасности. Больше всего пострадали Витебская и Могилевская области. Порывы ветра достигали местами 29 м/с. За день сотрудники МЧС больше 30 раз выезжали на уборку упавших деревьев.

В облаке пыли, образовавшемся из-за ветра, на трассе Могилев - Бобруйск в ДТП попали 5 машин.

В ГАИ предупреждают о снижении видимости на дорогах. Водителям следует быть максимально внимательными, а по возможности воздержаться от поездок.

