Спасатели ликвидируют последствия сильного ветра в Витебской и Могилевской областях
Автор:Редакция news.by
Спасатели ликвидируют последствия сильного ветра в Беларуси. 23 апреля на территории страны объявлен оранжевый уровень опасности. Больше всего пострадали Витебская и Могилевская области. Порывы ветра достигали местами 29 м/с. За день сотрудники МЧС больше 30 раз выезжали на уборку упавших деревьев.
В облаке пыли, образовавшемся из-за ветра, на трассе Могилев - Бобруйск в ДТП попали 5 машин.
В ГАИ предупреждают о снижении видимости на дорогах. Водителям следует быть максимально внимательными, а по возможности воздержаться от поездок.