Спустя 19 лет: суд Пуховичского района вынес приговор по делу об убийстве ветерана войны

Услышал приговор 19 лет спустя. Суд Пуховичского района поставил точку в убийстве 83-летнего ветерана войны.

В январе 2007 года родственники обнаружили дома сильно избитого пенсионера. Вскоре дедушка скончался в больнице, не приходя в сознание. Тогда выйти на подозреваемого не удалось, а местные жители долгие годы подозревали в убийстве сына-инвалида, который жил вместе с отцом.

В 2025 году подозреваемого задержали, главной уликой стал орден ветерана, который тот украл вместе с деньгами, а позже выбросил в реку. Награду нашли водолазы в месте, которое указал мужчина. После этого фигурант рассказал обстоятельства трагедии. Ночью он залез в дом односельчанина, чтобы ограбить, но ветеран проснулся.

Сергей Шаровар, государственный обвинитель отдела прокуратуры Минской области:

"В целях удержания похищенного имущества толкнул пожилого мужчину в грудь и нанес ему не менее трех ударов молотком по голове. При этом обвиняемый знал, что потерпевший достиг 70-летнего возраста, является инвалидом II группы в связи с имеющимися у него заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Далее с целью реализации преступного умысла, направленного на завладение имуществом потерпевшего, обвиняемый продолжил поиски ценных вещей в доме. Однако не найдя таковых и опасаясь быть застигнутым на месте преступления, скрылся с похищенным имуществом и наградами ветерана Великой Отечественной войны. В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшему причинены опасные для жизни тяжкие телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от которых через несколько дней пожилой мужчина скончался в учреждении здравоохранения".