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Стала известна причина пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте Карталкая

В Турции обнародовали причину крупного пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая.

Как сообщила газета Sabah, трагедия произошла из-за халатности поваров. Во время приготовления завтрака загорелось масло на гриле. И работники кухни стали заливать его водой, что привело к разбрызгиванию горящей массы по всему помещению. В панике повара выбежали на улицу, а огонь быстро перекинулся на все этажи отеля при отключенной сигнализации.

При пожаре погибли 78 человек, значительная часть из которых дети, более 50 пострадали. По последним данным, в рамках расследования ЧП арестованы 19 человек. В их числе хозяин отеля, управляющий и представители мэрии ближайшего города.

Турцияпожар