Стала известна причина пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте Карталкая

Как сообщила газета Sabah, трагедия произошла из-за халатности поваров. Во время приготовления завтрака загорелось масло на гриле. И работники кухни стали заливать его водой, что привело к разбрызгиванию горящей массы по всему помещению. В панике повара выбежали на улицу, а огонь быстро перекинулся на все этажи отеля при отключенной сигнализации.