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Стало плохо за рулем. Водитель в Минском районе врезался в дерево и погиб
Стало плохо за рулем. Водитель в Минском районе врезался в дерево и погибnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4ee3456-7276-46ff-80bd-3f5e4defd63f/conversions/588415bc-9e76-4d06-a2b0-45466e1fb670-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4ee3456-7276-46ff-80bd-3f5e4defd63f/conversions/588415bc-9e76-4d06-a2b0-45466e1fb670-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4ee3456-7276-46ff-80bd-3f5e4defd63f/conversions/588415bc-9e76-4d06-a2b0-45466e1fb670-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4ee3456-7276-46ff-80bd-3f5e4defd63f/conversions/588415bc-9e76-4d06-a2b0-45466e1fb670-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Минском районе водителю стало плохо за рулем. Мужчина врезался в дерево и погиб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.
Авария в агрогородке Сеница случилась 4 мая около 7.30. По предварительной информации, 60-летний водитель почувствовал себя плохо. Мужчина не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. 54-летняя женщина-пассажир получила травмы, ее госпитализировали.
"Известно, что оба не были пристегнуты ремнями безопасности", - уточнили в УВД.
По факту аварии проводится проверка.