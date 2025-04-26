Стало плохо за рулем. Водитель в Минском районе врезался в дерево и погиб

В Минском районе водителю стало плохо за рулем. Мужчина врезался в дерево и погиб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Авария в агрогородке Сеница случилась 4 мая около 7.30. По предварительной информации, 60-летний водитель почувствовал себя плохо. Мужчина не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. 54-летняя женщина-пассажир получила травмы, ее госпитализировали.