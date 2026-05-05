Студент минского вуза поддался на угрозы и стал курьером мошенников
Новый вид старой схемы: мошенники стали обманывать белорусов от имени единого портала электронных услуг "Е-Паслуга", сообщили в милиции.
Так, на уловку попался 20-летний студент минского вуза. Началось все со звонка якобы от Белпочты, что на имя молодого человека пришло заказное письмо из Министерства образования. Юноша поверил и для подтверждения доставки назвал собеседнику адрес своей электронной почты и код из СMС.
Екатерина Добровольская, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
"Вскоре на почту студента пришло сообщение от поддельного портала "Е-Паслуга", где было указано, что мошенники завладели его данными и совершают незаконные переводы денег за границу. Чтобы избежать уголовной ответственности за терроризм, минчанину надо было перейти по ссылке из письма, отправить свою фотографию со студенческим билетом и выполнять все указания кураторов. Спустя несколько дней ему велели встретиться с незнакомой женщиной и забрать у нее пакет, а затем на такси отвезти в Могилев и передать другому "внештатному сотруднику".
В пакете были наличные - около 70 тыс. рублей. Как позже выяснили оперативники, деньги студенту передала 74-летняя пенсионерка из Кобрина, которую также обманули телефонные аферисты. В деталях мошеннической цепочки разбирается следствие в рамках уголовного дела.