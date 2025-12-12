Суд Минского района вынес приговор водителю, по вине которого погибла семья из России

Суд вынес приговор по делу о страшной аварии, произошедшей в июне 2025 года на трассе М2 Минск - Национальный аэропорт Минск, в которой погибла семья из России, ехавшая в аэропорт на такси. Вердикт - 10 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на срок 8 лет.

Обвиняемый - 26-летний парень - полностью признал свою вину. Правда, часто ссылался на то, что не помнит событий той ночи и того дня. Во время последнего слова он попросил прощения у отца, который потерял всю семью в этой аварии. Решение суда пока не вступило в законную силу, у сторон еще есть время его обжаловать или опротестовать.

Татьяна Гракун, государственный обвинитель:

"С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств судом Минского района по делу постановлен обвинительный приговор. Принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления, тяжесть наступивших последствий, гибель четырех человек (матери, дочери, двух малолетних внучек, младшая из которых еще даже не успела пойти в первый класс), а также учитывая данные о личности обвиняемого, в соответствии с ч. 5 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок, предусмотренный данной статьей - 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 8 лет. К отбыванию дополнительного наказания обвиняемый приступит только после отбытия лишения свободы".

Авария произошла рано утром 28 июня. Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со скоростью более 180 км/ч (при разрешенной на М2 90 км/ч) сбил попутное такси. Авто Skoda Rapid от удара отбросило в дорожное ограждение, Mercedes - на разделительную полосу. В Skoda погибли четыре человека, семья россиян: 75-летняя бабушка, ее 43-летняя дочь и две внучки, одной из которой было 7, другой 13 лет. Водитель такси тогда получил тяжелые травмы и попал в больницу. В салоне Mercedes никто серьезно не пострадал.