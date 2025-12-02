3.73 BYN
Супруги вели нелегальный бизнес по оказанию бьюти-услуг - возбуждено уголовное дело
В Беларуси борцы с экономическими преступлениями закрыли сеть салонов красоты, которые принадлежали семейной паре.
Известно, что мужчина и женщина вели на протяжении трех лет незаконную предпринимательскую деятельность. Бьюти-услуги оказывали в разных городах без лицензии и уплаты налогов. Их нелегальный доход превысил 1 млн белорусских рублей. Вопросы возникли также к качеству оказываемых услуг.
Андрей Гузов, замначальника УБЭП УВД Могилевской области:
"Установлено, что они организовали сеть салонов красоты и на протяжении трех лет оказывали косметические услуги на территории Гродненской, Минской и Могилевской областей, не имея при этом ни лицензии, ни регистрации на предпринимательскую деятельность".
Возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.
Фото: pexels.com