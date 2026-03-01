Свыше 800 поддельных сайтов: силовики разоблачили крупную сеть мошеннических кол-центров в Минске

В Беларуси изобличена самая масштабная сеть кол-центров. География их преступлений - 180 стран. Ежемесячный оборот, по сведениям правоохранителей, составлял от 600 тыс. до 2 млн долларов - все это деньги обманутых инвесторов. Задержаны 55 человек - от "обзвонщиков" до организаторов.

Люди верили, что вкладывают деньги в крупные компании, которые по факту даже не существовали. Но аферисты ловко создавали видимость успешной торговли на бирже и роста прибыли, чем подкупали клиентов и вынуждали их вкладывать еще больше денег. А потом люди оставались ни с чем. Так кто же сидел на другом конце линии, разговаривая с потерпевшими от лица брокеров?

Это был вторник, и большинство сотрудников мошеннических кол-центров (а это почти 200 человек) находились на рабочих местах. Судя по атмосфере, в которой проходило задержание, визита посторонних людей там никто не ждал.

Сотрудники ГУБОП и СК нагрянули к фигурантам 17 февраля. Офисы (4 по всему Минску) штурмовали одномоментно, в этом помогали бойцы спецподразделений МВД.

Не исключено, что вдохновлялись молодые брокеры популярным фильмом, повествующем о взлете и падении мошенника, учившего продавать "мусорные" акции. На эту мысль наталкивают окна в офисе, расклеенные пейзажами нью-йоркских небоскребов.

В течение 5 лет лжеброкеры вытягивали деньги, например, под видом инвестиций на валютном рынке FOREX. Одна из жертв вложила около 250 тыс. долларов. Инвесторов находили через поддельные сайты, которых, по версии следствия, было создано более 800.

Сергей Гамко, замначальника главного управления цифрового развития предварительного следствия Центрального аппарата СК Беларуси:

"При обращении граждан к данным ресурсам ими заполнялись специальные анкеты, в которых в электронном виде они указывали свои фамилии, имена, отчества, абонентские номера телефонов и электронные почтовые ящики".

Далее происходили обзвоны. В разговорах с клиентами фигуранты никогда не представлялись своим именем. Для этого у них было огромное множество псевдонимов - в материалах дел фигурирует 1,6 тыс. различных имен.

Стартовый депозит составлял от 500 долларов. Далее инвесторам с помощью инфографики и различного визуала "рисовали" поддельные отчеты и ложную статистику доходности. Этим клиентов подкупали и вынуждали продолжать вносить все новые суммы. Никто из них не подозревал, что деньги через интернет-ловушки утекают злоумышленникам на дроп-счета и криптокошельки. Оборот был от 600 тыс. до 2 млн долларов преступного дохода в месяц.

Два мошеннических кол-центра располагались на территории белорусской столицы и имели единый дистанционный центр управления. Их "жизнедеятельность" обеспечивали 7 отделов - каждый имел свою специфику по завладению деньгами людей: "обзвонщики", специалисты по удержанию клиентов, техническая и финансовая поддержка, бизнес-тренеры, HR-рекрутеры. Некоторые сотрудники на руки получали от 3 до 4 тыс. долларов. Новые кандидаты обязательно проходили через полиграф.

Сергей Новик, начальник 5-го управления (по г. Минску) ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Подбор кадров в кол-центре осуществлялся в том числе на официальных площадках, таких как rabota.by, praca.by. С потенциальными сотрудниками проводилось собеседование, после чего они направлялись на двухнедельные курсы. Во время данных курсов либо после их проведения кандидаты подвергались опросу с использованием полиграфа. При этом будущих работодателей особо волновали вопросы отношения кандидатов к правоохранительным органам, а также отсутствие моральных качеств у кандидатов. По окончании курсов все кандидаты сдавали зачеты".

Безопасность обеспечивала и собственная охрана, и технические меры предосторожности: в офисах стояли тревожные кнопки, которые при нажатии мгновенно отключали все компьютеры и блокировали доступ к внутренним информационным ресурсам. Преступники были уверены, что такая система позволит им уничтожить улики раньше, чем оперативники войдут в помещения. Однако когда дошло до дела, заслон рухнул. Задержанные дали признательные показания. Средний возраст фигурантов - от 20 до 38 лет.

"Это 55 руководителей и участников международной преступной организации. Сумма ущерба только по одному делу составила более 1,1 млн долларов. Цифры говорят сами за себя. Подчеркиваю, что это только установленные и доказанные в ходе следствия эпизоды противоправный деятельности", - отметил Сергей Гамко.

От действий кол-центров только в Беларуси, по данным СК, пострадало больше 1 тыс. человек. Что касается ущерба, он оценен пока в 290 тыс. белорусских рублей, однако эта сумма, как и количество потерпевших, пока идет расследование, может измениться.

Свою работу мошеннические кол-центры маскировали под законную. Они скрывались под именами организаций, которые предоставляли услуги по созданию рекламы, IT, телефонных информационно-справочных служб. 9 человек в штате - это иностранцы. Какова была их роль в этой истории, предстоит выяснить.