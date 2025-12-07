3.76 BYN
Таиланд и Камбоджа обменялись ударами на границе - атакована военная база
Автор:Редакция news.by
Перемирие между Таиландом и Камбоджей оказалось недолгим. Стороны обменялись ударами на границе, есть жертвы. Государства обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Камбоджа, как утверждает Таиланд, рано утром атаковала одну из военных баз, в результате погиб солдат, еще двое получили ранения.
Тайские ВВС, в свою очередь, нанесли авиаудары вдоль границы, целью стала военная инфраструктура. В приграничье объявлена эвакуация.
Страны подписали мирное соглашение менее двух месяцев назад в присутствии американского президента Дональда Трампа.