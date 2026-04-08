3.74 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Таксист из Столбцов спас пенсионерку от мошенников
Автор:Редакция news.by
Правоохранителям поступило сообщение от таксиста. Мужчина рассказал, что везет из Столбцов в Минск пенсионерку, которая может быть жертвой аферистов. Водитель услышал, что 57-летняя пассажирка говорит по телефону о декларировании денег, и по дороге позвонил на линию 102. К месту назначения выехали сотрудники уголовного розыска. Информация подтвердилась.
В столице женщина из Столбцов должна была передать 38 тыс. рублей пожилой женщине-курьеру. Та была задержана с поличным.