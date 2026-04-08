Таксист из Столбцов спас пенсионерку от мошенников

Правоохранителям поступило сообщение от таксиста. Мужчина рассказал, что везет из Столбцов в Минск пенсионерку, которая может быть жертвой аферистов. Водитель услышал, что 57-летняя пассажирка говорит по телефону о декларировании денег, и по дороге позвонил на линию 102. К месту назначения выехали сотрудники уголовного розыска. Информация подтвердилась.