3.72 BYN
2.85 BYN
3.39 BYN
Таможенники не пропустили в Беларусь 260 кг гашиша
Таможенники не пропустили в Беларусь 260 кг гашиша. Наркотики везли из Польши через белорусский пункт пропуска "Берестовица", сообщили в таможенном комитете страны.
По документам в фуре везли "сборный груз" в адрес белорусского получателя, который, как отметили в ведомстве, не знал, что среди всех товаров спрятана сотня брикетов с дурманом. Проще говоря, человека использовали "в темную". А вот кто должен был забрать тайный груз - удалось установить.
"Неотложные следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, проведенные во взаимодействии с коллегами из Федеральной таможенной службы, позволили установить и задержать получателя данной партии наркотиков. Им оказался 41-летний гражданин Российской Федерации, - рассказал Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой ГТК Беларуси. - По факту незаконного перемещения наркотиков в особо крупном размере Гродненской региональной таможней, а также Центральной оперативной таможней ФТС России возбуждены уголовные дела".