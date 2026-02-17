Таможенники не пропустили в Беларусь 260 кг гашиша. Наркотики везли из Польши через белорусский пункт пропуска "Берестовица", сообщили в таможенном комитете страны.

По документам в фуре везли "сборный груз" в адрес белорусского получателя, который, как отметили в ведомстве, не знал, что среди всех товаров спрятана сотня брикетов с дурманом. Проще говоря, человека использовали "в темную". А вот кто должен был забрать тайный груз - удалось установить.