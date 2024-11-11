Тайник с оружием обнаружен под полом старого дома, хозяин которого умер 20 лет назад

В Малоритском районе под полом старого дома обнаружен тайник с оружием. В милицию о находке сообщил работник кооператива, который делал в строении ремонт и обнаружил среди строительного мусора некий предмет, похожий на оружие.

Позже специалисты провели проверку и вынесли решение: экспертиза показала, что металлический ствол со ствольной коробкой винтовки "ТОЗ" изготовлены заводским способом и являются составными частями нарезного огнестрельного оружия, пригодны для использования. В доме давно никто не живет, и части винтовки, вероятно, принадлежали бывшему хозяину, который умер 20 лет назад.