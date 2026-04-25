Теракт на шоссе в Колумбии унес жизни 14 человек
Автор:Редакция news.by
В Колумбии произошел теракт. 14 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на Панамериканском шоссе на юго-западе страны.
Взрыв уничтожил автобус и десятки машин поблизости. Ранены 38 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.
В нескольких населенных пунктах страны произошли нападения и столкновения. Власти возлагают ответственность за это на группировку, которая не приняла мирное соглашение с правительством 2016 года.