Теракт на шоссе в Колумбии унес жизни 14 человек

В Колумбии произошел теракт. 14 человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на Панамериканском шоссе на юго-западе страны.

Взрыв уничтожил автобус и десятки машин поблизости. Ранены 38 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

В нескольких населенных пунктах страны произошли нападения и столкновения. Власти возлагают ответственность за это на группировку, которая не приняла мирное соглашение с правительством 2016 года.

