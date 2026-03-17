Трое белорусов задержаны за хищение почти 130 тыс. долларов в России

Трое белорусов задержаны по подозрению в хищении на территории России крупной суммы денег - почти 130 тыс. долларов в эквиваленте.

В наручниках оказались 50-летний житель Осиповичей и двое борисовчан - 23 и 37 лет. Это результат совместной спецоперации белорусских оперативников ГУБОПиК и их российских коллег. И как сообщили в МВД Беларуси, о планируемой перевозке крупной суммы наличных из страны в соседнюю фигуранты заранее знали и спланировали кражу.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Преследуя автомобиль-перевозчик с территории Беларуси, на одной из АЗС Смоленской области фигуранты вскрыли транспортное средство и совершили кражу на общую сумму почти 130 тыс. долларов в эквиваленте, реализовав свой преступный замысел. Затем вернулись домой. При силовой поддержке бойцов СПБТ "Алмаз" мужчин задержали. Все трое не работали, двое уже были судимы. По местам их жительства изъята часть похищенного. Остальное злоумышленники успели потратить на покупку недвижимости, отдых, посещение игорных заведений".

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси