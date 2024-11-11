Трое браконьеров в новогодние праздники умудрились наловить 75 кг рыбы

Что мне снег, что мне зной - девиз троих жителей Оршанского района, которые в новогодние праздники умудрились наловить 75 кг рыбы. Весь улов незаконный. Браконьеров задержали госинспекторы возле деревни Пашино. Несмотря на погоду, мужчины отправились на промысел. Использовали резиновую лодку с мотором и сети. Одного из фигурантов задержали, когда он выгружал мешки с рыбой и снастями. Двое нарушителей даже попытались уйти по воде, но не смогли. Установлено, что незаконный промысел был поставлен на поток – выловленную рыбу продавали в райцентре. Кроме того, все участники группы уже привлекались за браконьерство.